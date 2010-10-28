У суботу для кандидатів настане судний день
Україною може прокотитися хвиля зриву виборів
Голова правління Громадянської мережі ”Опора” Ольга АЙВАЗОВСЬКА заявляє про високу вірогідність зриву виборів через ризик скасування територіальними та дільничними виборчими комісіями реєстрації кандидатів в депутати та на посади місцевих голів за день до голосування.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.АЙВАЗОВСЬКА заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.
”Субота (30 жовтня) є ключовим днем для кандидатів, тому що в цей день до 22.00 кандидата ще можна зняти з реєстрації. Наш досвід спостереження показує, що ДВК виносили дуже багато попереджань, а два попереджання - це підстава для скасування реєстрації. Фактично це буде означати, що кандидат не зможе захистити своє право у суді та відновити свою участь у виборах до 7-ї ранку”, - сказала О.АЙВАЗОВСЬКА.
За її словами, наслідком цього може стати визнання недійсними виборів у тому чи іншому регіоні у разі, якщо учасник виборчого процесу через суд після голосування все ж доведе незаконність скасування його реєстрації. ”Уявить собі, якщо ДВК скасовує реєстрацію кандидата о 21.50. У нього фактично немає можливості подати позов до суду. Крім того, ДВК може не видати йому вчасно витяг з протоколу. Але навіть якщо кандидат пройде першу судову інстанцію, обов`язково буде апеляція. А о 7-й ранку треба розпочинати голосування і до цього часу напроти прізвища цього кандидата треба проставити штамп ”вибув”. Очікування щодо зняття з виборчого процесу в останній момент є дуже високими”, - пояснила керівник ”Опори”.
”Визнати вибори недійсними можна з двох причин - якщо кандидат потім зможе довести, що його знято з реєстрації незаконно та позбавлено права бути обраним. І друга - якщо через проблему друку бюлетенів на 10% дільниць територіального виборчого округу вибори будуть визнані недійсними”, - резюмувала О.АЙВАЗОВСЬКА.