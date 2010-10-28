У суботу для кандидатів настане судний день

Голова правління Громадянської мережі ”Опора” Ольга АЙВАЗОВСЬКА заявляє про високу вірогідність зриву виборів через ризик скасування територіальними та дільничними виборчими комісіями реєстрації кандидатів в депутати та на посади місцевих голів за день до голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.АЙВАЗОВСЬКА заявила сьогодні на прес-конференції у Києві.

”Субота (30 жовтня) є ключовим днем для кандидатів, тому що в цей день до 22.00 кандидата ще можна зняти з реєстрації. Наш досвід спостереження показує, що ДВК виносили дуже багато попереджань, а два попереджання - це підстава для скасування реєстрації. Фактично це буде означати, що кандидат не зможе захистити своє право у суді та відновити свою участь у виборах до 7-ї ранку”, - сказала О.АЙВАЗОВСЬКА.

За її словами, наслідком цього може стати визнання недійсними виборів у тому чи іншому регіоні у разі, якщо учасник виборчого процесу через суд після голосування все ж доведе незаконність скасування його реєстрації. ”Уявить собі, якщо ДВК скасовує реєстрацію кандидата о 21.50. У нього фактично немає можливості подати позов до суду. Крім того, ДВК може не видати йому вчасно витяг з протоколу. Але навіть якщо кандидат пройде першу судову інстанцію, обов`язково буде апеляція. А о 7-й ранку треба розпочинати голосування і до цього часу напроти прізвища цього кандидата треба проставити штамп ”вибув”. Очікування щодо зняття з виборчого процесу в останній момент є дуже високими”, - пояснила керівник ”Опори”.

”Визнати вибори недійсними можна з двох причин - якщо кандидат потім зможе довести, що його знято з реєстрації незаконно та позбавлено права бути обраним. І друга - якщо через проблему друку бюлетенів на 10% дільниць територіального виборчого округу вибори будуть визнані недійсними”, - резюмувала О.АЙВАЗОВСЬКА.