Голова Верховного Суду: Депутати не повинні призначати суддів

Голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО вважає, що Верховна Рада України має бути позбавлена повноважень призначати суддів на посади безстроково.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ОНОПЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Абсолютно погоджуюсь. Абсолютно. Тому що питання призначення суддів є абсолютно заполітизованою проблемою. А там, де є заполітизованість, це неправильно. Це не зовсім відповідає верховенству права», - сказав В.ОНОПЕНКО.

При цьому він зауважив, що у багатьох країнах такого роду питання вирішуються або органами місцевого самоврядування, або радою суддів.

Крім того, на думку В.ОНОПЕНКА, такі призначення може здійснювати і Вища рада юстиції, але за умови, якщо у її складі буде 50% плюс один суддя, що призначатимуться З’їздом суддів України.