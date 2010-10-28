Скандал у телевізорі: Чечетов погрожує закрити ток-шоу

Народний депутат від Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ пригрозив закрити ток-шоу «Київський форум».

Про це він заявив в ефірі цієї програми на КДРТРК під час обговорення теми «Секонд-хенди під прицілом: чи зникне дешевий одяг зі столичного ринку?».

Ведуча позбавила М.ЧЕЧЕТОВА слова, коли він почав переводити дискусію у політичне русло.

«Прийшов народний депутат ЧЕЧЕТОВ, а ви безцеремонно закрили йому рота. Я боюсь, що поборники захисту слова можуть закрити вашу передачу. Якщо народному депутату в ефірі не дають говорити, то що це за передача?! - обурився він. - І я буду змушений ще руки підняти, щоб закрили передачу».

На це автор і ведуча програми Рена НАЗАРОВА зауважила, що вона як автор і журналіст програми буде самостійно визначати, кому давати і кому не давати слово, тим більше, що темою ефіру є виключно соціальні питання.