У школах масово викладатимуть християнську етику?

Громадська рада з питань співпраці з церквами і релігійними організаціями при Міністерстві освіти і науки України прийняла рішення про необхідність подальшої популяризації досвіду виховання на засадах християнських цінностей, зокрема, під час Першого всеукраїнського з’їзду педагогічних працівників дошкільної освіти, що має відбутися на початку листопада.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата Володимира МАРУЩЕНКА.

Під час засідання під головуванням члена Колегії Християнсько-Демократичного Союзу В.МАРУЩЕНКА члени Громадської ради розглянули ряд питань, пов’язаних з упровадженням предметів духовно-морального спрямування у навчальних закладах, підготовкою відповідних програм, процедурою визнання іноземних дипломів про богословську освіту на території України.

В.МАРУЩЕНКО наголосив на пріоритетній ролі духовного виховання в українському суспільстві. «Справжньою відповіддю на кризу духовності було б, якби управління освіти на місцях надавали пріоритетне значення викладанню «Християнської етики» та інших предметів духовно-морального спрямування під час вибору факультативів», - наголосив він.

Заступник голови Громадської ради Юрій РЕШЕТНІКОВ повідомив про можливість нострифікації закордонних дипломів за спеціальністю «богослов’я». Зокрема, за його словами, на сьогодні існує можливість визнання докторських ступенів з богословської освіти, здобутих за кордоном, у вищих навчальних закладах з державною акредитацією. «Для цього слід звернутися з відповідними документами до ВАКу»,- зазначив Ю.РЕШЕТНІКОВ і додав: «Також є можливість нострифікації магістерських дипломів, але за іншою процедурою через МОН».

Головний спеціаліст відділу дошкільної освіти Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Міносвіти Світлана НЕРЯНОВА повідомила про ті кроки, які здійснює сьогодні міністерство щодо впровадження навчально-виховних програм духовно-морального спрямування у дошкільних навчальних закладах.

У свою чергу заступник директора з наукової роботи Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОН Казимир ЛЕВКІВСЬКИЙ наголосив на важливості затвердження комплексної програми підготовки, перепідготовки та удосконалення викладачів предметів духовно-морального спрямування та визначення їхнього статусу.

«Проект такої програми Інститут інноваційних технологій та змісту освіти вже підготував, і він має бути затвердженим МОН у листопаді», - повідомив К.ЛЕВКІВСЬКИЙ.