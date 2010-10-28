Онопенко розповів, чому звільняються судді

Судді Верховного Суду України масовою звільняються не через бажання отримати великі грошові компенсації, а через правову і політичну нестабільність

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховного Суду України Василь ОНОПЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на питання журналістів.

«Не з-за компенсацій судді йдуть у відставку, а з-за правової та політичної нестабільності… І йдуть найкращі судді, і це боляче», - сказав голова ВСУ, поставивши при цьому риторичне питання: «Як працювати – забрали повноваження, відбирають приміщення?»

«Тому далеко це не грошова компенсація», - наголосив В.ОНОПЕНКО.

Водночас, він зауважив, що не відчуває будь-якого тиску на суддів ВСУ.

«Стосовно тиску на суддів Верховного Суду, я такого тиску не бачив. Тут кожен визначає сам», - зазначив голова ВСУ.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня Верховна Рада України звільнила із займаних посад 14 суддів Верховного Суду, 4 - Вищого адміністративного суду та 2 судді Вищого господарського суду України.

Всі судді були звільнені зі своїх посад у зв’язку з поданням ними заяв про відставку.

Як пояснив голова Вищої ради юстиції Володимир КОЛЕСНІЧЕНКО, останнім часом від суддів стало надходити втричі більше заяв про відставку, ніж було до цього. Він зауважив, що у відповідності до статті 136 закону про судоустрій та статус суддів, суддя, який йде у відставку, отримує компенсацію в розмірі 10 місячних зарплат за місцем останньої посади.

При цьому, за його словами, якщо суддя, який пропрацював 30-34 роки, йде у відставку до 1 січня 2011 року, отримує компенсацію в середньому 300 тис. грн.

11 жовтня Вища рада юстиції рекомендувала Верховній Раді задовольнити заяви про звільнення за власним бажанням трьох суддів ВСУ та одного судді Вищого господарського суду.