Мера Білої Церкви хочуть зняти з виборів через старий календар?

Партія «Християнсько-Демократичний Союз» заявляє, що за сприяння виборчої комісії кандидата на посаду міського голови Білої Церкви від ХДС, чинного мера міста Василя САВЧУКА хочуть незаконно зняти з виборчих перегонів.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

«Схоже, що комісія використовує будь-які зачіпки для цього», – переконані представники ХДС.

26 жовтня Білоцерківська міська виборча комісія винесла попередження кандидату в мери від ХДС В.САВЧУКУ на підставі скарги одного з учасників виборчого процесу. Суть скарги полягала в тому, що нібито в агітаційних наметах В.САВЧУКА розповсюджувалися друковані матеріали без вихідних даних.

Представники ХДС наголошують, що така агітпродукція в ході цієї виборчої кампанії не використовувалася і, відповідно, не роздавалася.

Вони також заявляють про грубі порушення, яких припустилася комісія в ході розгляду скарги. «Виборча комісія ухвалила рішення лише на підставі скарги одного з кандидатів, без розгляду відео- або фотодоказів чи свідчень, що підтверджували б факт роздачі відповідних агітаційних матеріалів саме у наметах ХДС. Тобто фіксація порушення відсутня. В якості доказу було наведено старий календар, який мер випустив задовго до початку виборчого процесу. Фактично, ухваливши таке рішення, комісія діяла поза межами правового поля», наголошують в ХДС.

«За подібним принципом можна усунути будь-якого учасника виборчого процесу, адже друге попередження означає автоматичне скасування реєстрації кандидата, – йдеться у заяві. – Ми звертаємося до Президента України як гаранта Конституції, державних органів влади, а також до міжнародних спостерігачів з проханням відреагувати на ситуацію, що склалася. Водночас ми закликаємо учасників виборчого процесу діяти в межах правового поля».

Водночас, довірена особа кандидата подала до Київського окружного адміністративного суду скаргу на такі дії Білоцерківського міськвиборчкому. Суд, розглянувши вчора це клопотання, призупинив дію постанови даної міської виборчої комісії до ухвалення рішення у даній справі.