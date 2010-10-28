В Одесі аферисти хочуть дискредитувати місію ОБСЄ

Активісти обласної організації Комітету виборців України викрили місцевих аферистів, які намагаються дискредитувати співробітників місії Організації з безпеки і співробітництва у Європі (ОБСЄ).

Як повідомив сьогодні на прес-конференції голова облКВУ Анатолій БОЙКО, атмосфера, в якій йде підготовка до місцевих виборів в Одесі, викликала активізацію аферистів: у місті розклеєно багато оголошень з текстом «Набридли вибори? Хочеш заробити? Телефонуй».

«Громадянам, які відгукуються на ці оголошення, повідомляють, що пропонується робота спостерігачами на виборах по 100 грн. за годину. Причому люди, які відповідають за вказаним у цих оголошеннях телефоном, представляються співробітниками КВУ, - уточнив А.БОЙКО. - Оскільки до нас ці оголошення не мають жодного відношення, вирішили провести розслідування. Самі зателефонували і прийшли за вказаною адресою: Воронцовський провулок 6, кв. 7. Нам відповіли, що набір спостерігачів здійснює ОБСЄ, що також є брехнею».

Разом із тим, підкреслив голова облКВУ, «поки не відомо, хто є організатори і з якою метою набирають людей. Адже реєстрація міжнародних спостерігачів завершилася 20 жовтня, спостерігачів від політичних партій – 25 жовтня».

За його словами, КВУ побоюється, що одеситів втягують в якусь аферу, оскільки 100 грн. за годину, які пропонують невідомі, не платить жодна організація. Крім того, офіційної місії ОБСЄ на місцевих виборах в Одесі немає. «Тому ми радимо одеситам бути обережнішими», - додав А.БОЙКО.

Крім того, облКВУ передав наявні факти для перевірки до прокуратури Одеської області і повідомив про свої підозри Управління Служби безпеки України.