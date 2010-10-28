Адмінресурс на виборах цвіте і пахне

Голова ради Лабораторії законодавчих ініціатив Ігор КОГУТ заявляє, що необмежене застосування адміністративного ресурсу під час підготовки до проведення місцевих виборів призвело до порушення головного демократичного принципу - рівної конкуренції політичних партій та інших суб`єктів виборчого процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це І.КОГУТ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві за результатами експертного опитування, проведеного Громадянською асамблеєю України та Мережею підтримки реформ.

”За результатами опитування, приблизно 70% експертів говорять про те, що немає рівних можливостей, є ті чи інші преференції на користь незначної кількості політичних партій. Це дуже чіткий сигнал, що загроза демократії у її класичному визначенні є реальністю для нашого місцевого рівня”, - сказав І.КОГУТ.

У свою чергу, секретар Громадянської асамблеї України Андрій КОГУТ додав, що найгірша ситуація склалася на півдні.

Зважаючи на те, що рівень застосування адмінресурсу також найвищий на півдні - це, очевидно, є свідченням, з одного боку, невпевненості Партії регіонів у власних силах у цьому регіоні, а з іншого - наявності можливостей для конкуренції з нею”, -сказав він.