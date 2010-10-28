29 жовтня - 10-00 - Відбудуться Комітетські слухання на тему: «Міжнародно-правові механізми захисту дітей від торгівлі людьми, дитячої порнографії, проституції та сексуального насильства».

Організатор: парламентський Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності спільно з МЗС України, Представництвом ООН в Україні, Студентським парламентом і Науковим товариством студентів та аспірантів КНУ ім.Т.Г.Шевченка в рамках міжнародної конференції «Модель Організації Об`єднаних Націй. Київ-2010».

Місце проведення - вул. Грушевського, 18/2. к. 12. Вхід за картками акредитації.