29 жовтня - 11-00 - Відбудеться конференція «Реформи в Україні та альтернативні інформаційні кампанії», ініційована Асоціацією «Спільний простір» та Комітетом «Рівність можливостей».

Захід відбудеться за підтримки Національного фонду демократії (США) та партнерства з Проектом Європейського Союзу і Ради Європи «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі.

Реєстрація з 10-30 (готель “Київ”, вул. Грушевського, 26/1, «Кришталева зала»). Потрібна акредитація. Телефони: 483-03-72, 483-57-33, (067) 441-51-30 або e-mail: press@adamant.net.