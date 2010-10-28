Конференція "Реформи в Україні та альтернативні інформаційні кампанії"
16:32, 28 жовтня 2010Права людини
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29 жовтня - 11-00 - Відбудеться конференція «Реформи в Україні та альтернативні інформаційні кампанії», ініційована Асоціацією «Спільний простір» та Комітетом «Рівність можливостей».
Захід відбудеться за підтримки Національного фонду демократії (США) та партнерства з Проектом Європейського Союзу і Ради Європи «Сприяння європейським стандартам в українському медійному середовищі.
Реєстрація з 10-30 (готель “Київ”, вул. Грушевського, 26/1, «Кришталева зала»). Потрібна акредитація. Телефони: 483-03-72, 483-57-33, (067) 441-51-30 або e-mail: press@adamant.net.
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