Сержант міліції випадково застрелив селянина

Начальник УМВС України у Херсонській області Валерій ЛИТВИН звільнив з міліції сержанта, який через необережність застрелив 21-річного жителя села Зарічне Високопільського району.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН повідомив сьогодні на брифінгу в Херсоні.

За його словами, наказ про звільнення сержанта з органів МВС підписано з формулюванням ”за дискредитацію”. Крім того, прокуратурою Високопільського району порушено кримінальну справу за статтею ”вбивство через необережність”.

”Я і прокурор області візьмемо цю справу під свій особистий контроль. Коли вона буде передана до суду, я особисто добиватимуся у судді, щоб засідання було відкритим, і запрошу на нього максимум співробітників міліції, щоб вони бачили, чим закінчуються подібні порушення”, - заявив В.ЛИТВИН.

За його словами, у трагедії винен саме сержант, оскільки порушив вимоги проведеного з ним інструктажу, тим паче, що він ”останнім часом займався конвоюванням затриманих і практично щодня мав справу з вогнепальною зброєю”, тобто, мав відповідний досвід.

Поки невідомо, чи був міліціонер на момент трагедії в неосудному чи нетверезому стані, - необхідні аналізи взято, проте результатів ще немає, проте, відзначив В.ЛИТВИН, вже найближчим часом, орієнтовно 4 листопада, для всіх правоохоронців Херсонської області буде проведено позачергову диспансеризацію для проходження відповідних психологічних і медичних тестів.

Також В.ЛИТВИН повідомив, що одразу ж після того, що сталося у Високопільському районі були покарані 20 співробітників міліції, зокрема направлено лист на адресу міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА на предмет звільнення одного із заступників начальника облуправління МВС.

При цьому В.ЛИТВИН відмовився назвати свого заступника, якого буде звільнено. ”Я думаю, що на найближчій колегії ви помітите відсутність одного із моїх заступників”, - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 28 жовтня 22-річний сержант міліції, охороняючи громадський порядок у виборчкомі села Зарічне, випадково з табельної зброї застрелив 21-річного місцевого жителя.