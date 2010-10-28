Пристрасті у сільраді: змонтовані фото «голої» кандидатки розіслали сусідам

З метою дискредитації кандидата у депутати сільської ради Білої Криниці (поблизу Рівного) невідомі розповсюдили по селу змонтоване фото, на якому жінку зображено в оголеному вигляді.

Як передає кореспондент УНІАН, цими днями сусіди кандидатки отримали по пошті листи з кольоровими фото із зображенням оголеної жінки зі знайомим обличчям з написом: «Ваш кандидат по виборчому округу № …». Такі листи, відправлені з одного з рівненських поштових відділень, отримали не менше 20 сусідів. Принаймні, стільки їх передали жінці-кандидату.

Через день на її домашній телефон зателефонував невідомий, який сказав батькам, щоб донька зняла кандидатуру на виборах, інакше подібні «сюрпризи» чекатимуть на них і надалі.

Кандидат у депутати, сільська бібліотекар, живе з неповнолітньою дитиною і батьками-пенсіонерами, ніколи раніше депутатом не була і рішення балотуватися прийняла самостійно. По її округу балотуються ще три особи, які вже були депутатами сільради попередніх скликань.

Про даний факт повідомлено у прокуратуру і міліцію району. За словами помічника начальника Рівненського райвідділу УМВС Олесі ШЕВЧЕНКО, заяву кандидата у депутати Білокриницької сільради зареєстровано, триває перевірка, результати якої будуть відомі вже найближчим часом.