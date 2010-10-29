У Маріуполі накрили притон: господар заражав малолітніх жертв гепатитом

У Маріуполі Донецької області правоохоронці затримали двох місцевих підприємців, які протягом двох років займалися розбещенням неповнолітніх дітей.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольського міського управління ГУ МВС України в Донецькій області.

За словами начальника Маріупольського міськуправління міліції Михайла УЗУНА, правоохоронці одержали інформацію, що в одному з нічних клубів міста двоє відомих підприємців розбещують неповнолітніх дітей. Під час проведених оперативно-пошукових заходів було встановлено, що в приміщенні одного з нічних розважальних закладів міста двоє місцевих чоловіків 54 і 49 років організували і утримували притон.

«За два роки через їхні руки пройшли близько 200 дівчаток віком від 11 до 15 років, - повідомив М.УЗУН. - Жертвами розпусників ставали здебільшого дівчата з малозабезпечених або неповних сімей, а також учениці інтернатів і жительки довколишніх сіл. Головними критеріями підбору жертв були невинність і новизна: цінувалися персони, які не мали сексуального досвіду, або ті, з якими «дорослі дядечки» ще не зустрічалися».

Основними «постачальниками» «живого» товару були повії, які одержували від підприємців винагороду за строгим тарифом: 300-500 грн. за незайману дівчину і 150-200 грн. за нову дівчинку, з якою раніше не було близькості.

«Зазвичай, двері в кабінет, який займали підприємці, закривалися на ключ, і дитина, перебуваючи в нетверезому чи задурманеному стані (під впливом алкоголю чи клофеліну), не контролювала свої дії. Якщо ж молода персона відмовлялася від статевого контакту, то чоловіки спочатку на її очах вступали в статевий зв`язок з досвідченими «жрицями кохання», а потім вже і з самими дівчатками», - повідомив правоохоронець, зазначивши, що зловмисники залякували свої жертви, погрожуючи «втопити в Азовському морі», якщо ті комусь повідають про те, що сталося.

З деякими з потерпілих укладалися своєрідні «оборудки» на залучення їхніх подружок, за це дівчатка одержували додаткові грошові винагороди і, крім того, могли ходити на дискотеки безплатно, зокрема числі і на іноземних діф-джеїв, які приїздили, - за попереднім дзвінком «доброчинників».

Під час слідства з`ясувалося, що старший з чоловіків був заражений гепатитом С. Знаючи про своє захворювання і бажаючи помститися за придбану хворобу, він продовжував заражати цим небезпечним і важковиліковним захворюванням неповнолітніх дівчат.

При обшуку і затриманні зловмисників були виявлені і вилучені наркотичні речовини, диски і література порнографічного характеру, вогнепальна зброя і граната.

На даний момент порушено кримінальну справу за ч.2 ст.302 Кримінального кодексу України «Створення чи утримання кубел розпусти і звідництво». Окрім цього, дії його фігурантів підпадають під ознаки ще кількох статей Кримінального кодексу, додали в прес-службі міліції.