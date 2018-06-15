Звідки в «дідів» вуса ростуть

Солдатська школа життя в Україні поступово перетворюється на справжню армію виживання. Цього року випадки нестатутних відносин, іншими словами дідівщини, зросли на 20%: у військових частинах їх виявили близько півтори сотні. Аби «викорінити» дідівщину з армійських рядів до гарнізонів відряджають прокурорів – читати лекції та попереджувати про покарання тих, хто застосовуватиме силу. Але чи приверне така «інформативна» програма увагу до армії української молоді? І найголовніше – чи зробить вона її сильнішою та, передусім, цивілізованішою?

Це згодом вони гордо називатимуть себе «дідами»: коли за плечима буде два роки армійської служби, втім, зараз, на призивному майданчику, головне для них – пережити чи радше – вижити у ці два роки.

Солдатська ієрархія - від «духа» до «діда» - прийшла в українську армію з радянської, у спадок від СРСР дісталася вітчизняній армії і дідівщина. Про неї знають усі – від солдата до міністра, але довести її складно, адже командирам про це рядові зазвичай не кажуть.

«Загалом зростання злочинів, пов’язаних із порушенням статутних правил і перевищенням влади загалом, зросло на 13%. І по Україні це від 138 до 159 злочинів. Такі факти бувають у нас у зв’язку з переломами щелеп, розривом селезінки, іншими тілесними ушкодженнями, коли потерпілі кажуть, що він десь біг, вдарився, упав», - наводить статистику перший заступник військового прокурора центрального регіону України Олексій Зелінський.

Правду ж військові дізнаються від лікарів, до яких потрапляють побиті солдати. Але частіше за все, каже Олексій Зелінський, причина дідівщини не в офіцерах. Частіше б’ють своїх інші солдати, які приносять до армії вуличні звички. Військові експерти таку версію також підтримують. Сергій Згурець, наприклад, вважає, що дідівщина в армії через те, що служити йдуть вихідці з неблагополучних родин із низьким рівнем культури та освіти. А от щодо самих майбутніх солдатів, то вони на службу заступають уже підготованими до дідівщини, принаймні – морально.

18-річний військовослужбовець Андрій жартує: «Вовків боятись - у ліс не ходити. Тут треба готовим бути до всього! Але поради від батьків отримав "додому повернутися здоровим, живим і сильним. І щоб був дорослішим".

Але Андрій один з небагатьох, хто до армії йти не боїться, а от близько 18 тисяч призовників переховуються. За даними Інституту Горшеніна, майже 43% опитаних вважають, що молодь негативно ставиться до служби в армії саме через дідівщину та знущання з боку старослужбовців та офіцерів.

Щорічно в Україні заводиться близько 100 кримінальних справ за фактом нестатутних відносин в армії, але насправді таких випадків значно більше. Армія просто не розголошує подібну інформацію і часто – аби уникнути скандалів, адже саме через них звільнюють керівництво. Про це кажуть правозахисники та військові експерти. А от самі військові стверджують: це раніше за кожен випадок дідівщини командирів жорстоко карали згори, а тому такі факти часто просто приховували від керівництва, нині ж політика змінилася і офіцери не бояться доповідати про бійки: «Раніше, якщо командири самі доповідали про дідівщину - отримували на горіхи від керівництва. А тому приховували багато фактів. Зараз політика змінилася: набагато спрощено все - командир не несе таку сильну відповідальність за те, що там десь... Попередження повинно бути. Не бити по хвостах, як кажуть, коли щось трапилось, а попереджувати. Тобто, це керівництво Збройних Сил зосереджує нашу увагу, щоб ми не допускали того, що могло статися", – розповідає військовий комісар Володимир Кидонь.

Ситуація і справді краща, ніж була за радянських часів, підтримують свого колегу і у військовій прокуратурі. Тоді могли порушити справу за перелом щелепи, а могли і навпаки – сказати, що це злочин невеликої тяжкості. Порушували справу тоді, коли людина або помирала, або ставала інвалідом.

Втім, у прокуратурі не приховують: буває і таке, що через нестатутні взаємини позбутися командирів може і великий армійський підрозділ. Наприклад, коли військова прокуратура виявила дідівщину в елітній бригаді з охорони Генерального штабу. Цього року там офіційно зафіксували 12 таких порушень. Потерпілих у цих справах – від трьох до десяти осіб, а участь у солдатських «розбірках» брали і строковики, і контрактники.

Однак, за даними правозахисників, з року в рік кількість саме летальних випадків через дідівщину в українському війську все ж таки скорочується. Виконавчий директор української Гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський розповідає: «У мене є статистика за 2006, 2007, 2008 роки. У 2006 році було 26 загиблих військовослужбовців, у 2007 ця цифра зменшилася до 20, а в 2008 - до 14. Із цих 14 випадків – 5 солдатів покінчили життя самогубством, троє померло підчас виконання господарських робіт, двоє - підчас бойової підготовки, один потрапив у ДТП. Тож фактично лише декілька випадків саме дідівщини, що призвели до смерті».

Проте військова прокуратура вже відправила офіцерів в регіони - проводити в частинах інформаційну кампанію. В Мінобороні ж стверджують: «Коли отримаємо від прокуратури документи про збільшення кількості випадків дідівщини, тоді і реагуватимемо», - так заявив заступник міністра оброни Борис Андресюк.

«Рецепт» від викорінення дідівщини з вітчизняної армії є в експертів Центру Разумкова. Як повідомив в інтерв’ю радіо «Свобода» директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський, чим успішніше українська армія позбуватиметься загального призову, тим менше буде дідівщини: «Першість» належить взагалі-то професійному сержантському складу, це була одна з причин, чому ми свого часу виступали за перехід на контракту форму набору. І не просто контрактну. А за умови, щоб паралельно і прискореними темпами формувався б сержантський склад, який заміняв би собою офіцерську ланку молодшого складу», - вважає експерт.

Втім час іде, а армію ані переоснащують, ані модернізують, ані – реформують. Все це лише обіцяють: в передвиборних брошурах, в урядових програмах та президентських настановах. А от розпочинати та просувати ці програми урядовці все ніяк не візьмуться. Тим не менше, своїх чад від служби у вітчизняній армії намагаються звільнити.

Катерина Бессарабова, Ігор Меделян