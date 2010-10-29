Експерти оцінили рівень об’єктивності ЗМІ під час виборчої кампанії

Експерти оцінили рівень об’єктивності засобів масової інформації під час висвітлення перебігу передвиборчої кампанії у 4,45 бали за семибальною шкалою, де 1 – висвітлення цілком об’єктивне, 7 – надзвичайно суб’єктивне.

Про це свідчать передані УНІАН результати загальнонаціонального експертного дослідження, проведеного Громадянською асамблеєю України та Мережею підтримки реформ за сприяння Міжнародного фонду «Відродження».

Регіональний аналіз свідчить, що найбільш об’єктивно працюють ЗМІ у Центральному регіоні (4,08 бали) та на Півночі (4,28), найвищий рівень суб’єктивного оцінювання – на Півдні України (4,65), Заході (4,54) та Сході (4,51).

Рівень доступу кандидатів та партій до ЗМІ експерти оцінили у 4,39 бали за семибальною шкалою, де 1 – всі мають рівний доступ, 7 – можливості доступу до медіа суттєво обмежені.

По регіонах ситуація виглядає таким чином: Центр – 3,98 бали, Захід – 4,12, Схід – 4,60, Північ та Південь – 4,70.

У виступах кандидатів найбільш популярними темами, навколо яких ведеться виборча компанія, є питання інфраструктури, ЖКХ та благоустрою – 57,1%.

Далі йдуть соціально-економічний розвиток (16,8%), місцеві вибори, виборчі питання (4,4%), соціальний захист (4,0%), корупція (3,5%), зростання цін та інфляція (2,7%), політичне протистояння (2,2%), місцеве самоврядування (2,2%), забудови, проблеми з власністю (2,2%), екологія (0,9%), мовне питання (0,9%), регіональна ідентичність (0,9%), зовнішньополітичні питання (0,9%), Євро-2012 (0,4%), земельні питання (0,4%), інше (0,4%).

Експертне оцінювання перебігу та особливостей виборчої кампанії проводилось з 15 по 27 жовтня 2010 року, спираючись на ресурсний потенціал провідних регіональних аналітичних центрів та моніторингових організацій. В рамках дослідження було опитаний 251 експерт за квотною вибіркою у 13 регіонах України (Крим, Вінницька, Волинська, Донецька, Ужгородська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Харківська, Херсонська, Чернігівська, Тернопільська, Київська області).