Делегація Ради Європи спостерігатиме за місцевими виборами в Україні

У неділю, 31 жовтня, делегація Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи спостерігатиме за місцевими виборами в Україні.

Про це УНІАН повідомили в київському офісі Ради Європи.

29 та 30 жовтня делегація проведе зустрічі в Києві та в окремих регіонах з представниками органів влади, опозиції, виборчих органів, неурядових організацій та медіа.

Спостерігачі зустрінуться з головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ, заступником голови Центральної виборчої комісії Андрієм МАГЕРОЮ, представниками політичних партій, Фундацією місцевого самоврядування України, Офісом демократичних інституцій з прав людини та іншими міжнародними організаціями.

29 жовтня делегація розділиться на 11 груп та здійснить поїздки до різних міст, зокрема до Одеси, Львова, Сімферополя та Харкова. Там 30 жовтня відбудуться їхні зустрічі з обраними представниками, кандидатами і представниками неурядових організацій, а 31 жовтня вони спостерігатимуть за виборами.

Делегацію очолить Гудрон МОСЛЕР-ТОРНСТРОМ (Австрія, Група соціалістів). Доповідачем місії буде Найджел МЕРМАГЕН (Сполучене Королівство, Група незалежних та ліберальних демократів), а спікером від Комітету регіонів - Дорін ХАДДАРТ (Сполучене Королівство, Альянс лібералів та демократів Європи).

У Раді Європи нагадують, що для оцінки ситуації напередодні виборів в країні передвиборча місія перебувала з візитом у Києві на початку жовтня. Тоді члени Конгресу зустрілися із представниками ЦВК, уряду та парламенту, а також опозицією, в тому числі Юлією ТИМОШЕНКО.

Свої попередні висновки делегація представить під час прес-конференції, що запланована на 1 листопада о 15.00 в готелі «Редіссон Блу», що по вул. Ярославів Вал, 22.