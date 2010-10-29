Комітет “Стоп фальсифікації!” констатує масові порушення

Комітет захисту голосів виборців “Стоп фальсифікацій!” констатує масові порушення законодавства під час кампанії з виборів місцевих органів влади.

Про це представники партій-членів комітету заявили на прес-конференції в УНІАН.

Як заявив заступник голови партії “За Україну!” Юрій ЗУБКО, до цього на жодних місцевих виборах такого масштабу фальсифікацій ще не було. “За кількістю застосованих методів фальсифікації виборів вони перевищують вибори Президента 2004 року”, – сказав він.

За свідченням представників комітету, фальсифікації волевиявленню громадян сприяє як недемократичний виборчий закон, так і безкарність протиправних дій представників влади. Серед основних методів виборчих маніпуляцій вони назвали порушення принципу пропорційності при формуванні складу територіальних виборчих комісій на користь влади, перешкоди у вільному висуненні кандидатів опозиційними партіями та в реєстрації цих кандидатів, нерівні умови ведення виборчої агітації.

Представник партії “Батьківщина”, народний депутат Сергій ПОДГОРНИЙ наголосив на тому, що кількість членів виборчих комісій від провладних партій в рази перевищує представництво опозиційних політичних сил. Він нагадав, що в Україні на виборах створено близько 31600 виборчих дільниць з відповідною кількістю виборчих комісій. При цьому партію “Батьківщина” в них представляють 36000 членів комісій, натомість від Партії регіонів зареєстровано 56000 осіб. Депутат додав, що у багатьох комісіях взагалі немає представників “Батьківщини”.

Член ради партії “Наша Україна” Данило ЛУБКІВСЬКИЙ зазначив, що “Наша Україна” зі свого боку запропонувала кілька ініціатив задля запобігання фальсифікації виборів. Серед них він назвав створення юридичної лінії захисту. За його словами, це телефонний зв’язок для громадян, які можуть звертатись за номером 0 800 50 28 18 і отримати юридичну допомогу під час виборчого процесу. Представник “Нашої України” сказав, що партія донесла всі приклади порушення законодавства до зарубіжних партнерів під час зустрічей у США та Європі, а також під час зустрічей з міжнародними спостерігачами у Києві. “Є занепокоєність, що на цих виборах значно менше міжнародних спостерігачів, ніж раніше, що створює додатковий небажаний прецедент, заспокоєність чи втому від України”, – сказав Д.ЛУБКІВСЬКИЙ. Разом з тим він закликав громадян прийти на вибори, не віддавати голос тим, “хто будує казарму в державі”, і підтримати патріотичні сили. Член “Нашої України” додав, що ці вибори стануть “холодним душем для всіх патріотичних сил, це має бути поштовх для об’єднання”.