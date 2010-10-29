У понеділок під офіс Партії регіонів привезуть воза

У понеділок, 1 листопада, об 11.00 год. у Києві біля офісу Партії регіонів (вул. Липська, 10) пройде акція на підтримку закону про доступ до публічної інформації.

Про це УНІАН повідомили організатори акції: громадська кампанія „Новий Громадянин”, журналістський рух „Стоп Цензурі”.

Журналісти звернуться до регіоналів із закликом «підтримати свого президента, який публічно запевняв, що робитиме все можливе, аби проект закону про доступ до публічної інформації був якнайшвидше ухвалений у парламенті».

Біля офісу Партії регіонів відбудеться театралізоване дійство із возом, що символізуватиме епопею, яка розгорнулася навколо ухвалення закону про доступ до публічної інформації й досі триває. Почесному лідерові Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ подарують інструмент, за допомогою якого він зможе спонукати своїх колег до сумлінного виконання обіцянок та їхніх безпосередніх обов’язків.

2 листопада у Верховній Раді запланований повторний розгляд законопроекту «Про доступ до публічної інформації» (№2763). 21 жовтня Верховна Рада України знову відтермінувала його ухвалення. За результатами «сигнального голосування» законопроект не здобув необхідної кількості голосів, зокрема, не проголосувала за нього Партія регіонів.