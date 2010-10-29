У Москві пройде черговий "День гніву"

Черговий «День Гніву» в Москві пройде 12 листопада під гаслом «Собянін, вийди до народу!».

Як повідомив УНІАН координатор Московської Ради і руху «Лівий Фронт» Сергій УДАЛЬЦОВ, сьогодні організатори подали в Уряд Москви повідомлення про проведення 12 листопада о 19.00 у Москві чергової загальноміської акції «День Гніву».

За його словами, учасники акції, яка проходить регулярно 12-го числа місяця на захист 12-ї статті Конституції, що гарантує права органів місцевого самоврядування, знову мають намір провести мітинг на Тверській площі біля пам`ятника Юрію Долгорукому напроти московської мерії.

Як зазначив С.УДАЛЬЦОВ, у зв`язку з призначенням нового мера Москви Сергія СОБЯНІНА, «День Гніву» 12 листопада пройде під гаслом «Собянін, вийди до народу!». Акція пройде у формі Народного Віче, на яке буде запрошено нового мера.

«Ми хочемо почути програму Сергія СОБЯНІНА й передати йому наші вимоги. Ми пропонуємо новому меру встановити традицію щомісячного спілкування з громадянами на Тверській площі», - зазначають організатори «Дня Гніву».

Символом акції є «чорна мітка» для влади (будь-який предмет чорного кольору), яку учасники акції приносять із собою. «Чорна мітка» символізує недовіру до влади у зв`язку з її небажанням вести відкритий діалог із громадянами.

Організатори акції мають намір продовжити вимагати істотно розширити повноваження органів місцевого самоврядування в Москві; відновити прямі вибори глав регіонів Росії, зокрема – мера Москви; провести дострокові вибори депутатів Мосміськдуми навесні 2011 року, збільшивши при цьому чисельний склад Мосміськдуми відповідно до кількості міських районів і знизивши бар`єр проходження до 3%.

Також організатори «Дня Гніву» вимагають переробити Генплан Москви до 2025 року за участю незалежних експертів і представників громадських організацій і розслідувати підсумки діяльності колишньої московської влади.

Як повідомляв УНІАН, раніше московська влада не узгоджувала проведення «Дня Гніву», і учасників акції розганяла міліція.