31 жовтня в Москві на Тріумфальній площі пройде два мітинги опозиції на підтримку 31 статті Конституції РФ.

Про це власному кореспонденту УНІАН у Росії повідомив член виконкому «Іншої Росії» Олександр АВЕРІН.

За його словами, московська мерія узгодила проведення акції для 800 осіб, із чим погодилася Московська Гельсінська група, Правозахисний центр «Меморіал» і Загальноросійський громадський рух «За права людини».

Водночас, прихильники «Іншої Росії», яких очолюють Едуард ЛИМОНОВ і Костянтин КОСЯКІН наполягали на узгодженні 1,5 тис. осіб.

«Буде два мітинги. Один узгоджений владою проходитиме в спеціально захищеному просторі, а наші прихильники, участь яких не узгодили, буде за огорожею», - сказав О.АВЕРІН. При цьому він запевнив, що на Тріумфальну площу вийдуть 2-3 тис. прихильників «Іншої Росії». За його словами, акції почнуться 31 жовтня о 18.00.

Окрім цього, О.АВЕРІН повідомив, що 31 жовтня крім Москви й Санкт-Петербурга акції на підтримку Стратегії-31 пройдуть у 65 містах Росії.

Водночас, прокремлівський рух «Росія Молода» 31 жовтня з 10.00 до 17.00 на Тріумфальній площі має намір провести День донора. В цій акції візьмуть участь 200 осіб. З 10.00 до 15.00 на площі перебуватимуть дві спеціалізовані донорські машини, в яких кваліфіковані лікарі приймуть усіх бажаючих здати кров. Кожен донор отримає значок із зазначенням своєї групи крові і зображенням В.Цоя з цитатою з його пісні «Группа крови на рукаве», а також пам`ятну футболку із зображенням Тріумфальної площі.

Як повідомляв УНІАН, раніше, 31 липня і 31 серпня, влада не узгоджувала проведення в Москві мітингів, і вони закінчувалися затриманням його учасників.

Довідка УНІАН. З літа 2009 року 31 числа кожного місяця (якщо таке число є) російські опозиціонери й правозахисники проводять безстрокову серію громадянських акцій протесту на захист 31 статті Конституції РФ (про свободу зборів). Цей рух називається «Стратегією-31».