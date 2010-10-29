Прес-конференція міжнародних спостерігачів на місцевих виборах

1 листопада - 10-30 - Прес-конференція міжнародних спостерігачів на місцевих виборах 31 жовтня 2010 року. Учасники: Антон Кутєв, депутат Народного Зібрання Республіки Болгарія (Соціалістична партія); Божідар Делич, заст.голови Народної Скупщини Республіки Сербія (Прогресивна партія); Душан Баятович, голова Комітету з безпеки і оборони Народної Скупщини Республіки Сербії (Соціалістична партія); Драган Тодорович, депутат Народної Скупщини Республіки Сербія (Радикальна партія); Катаріна Прудкова, секретар з міжнародних зв’язків Соціал-демократичної партії Чехії; Олександр Бабаков, заст.голови Державної Думи ФС РФ; Олександр Воробйов, ген.директор Автономної некомерційної організації «Інститут ОДКБ» (Росія) (РІА “Новости”, вул. Станіславського, д.3, оф. 50). Потрібна акредитація. Телефони: (067) 825 16 86 (093) 242 25 77.

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