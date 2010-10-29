1 листопада - 11-00- Біля офісу Партії регіонів відбудеться акція на підтримку закону про доступ до публічної інформації. Організатори акції: громадська кампанія Новий Громадянин, журналістський рух «Стоп Цензурі!» . Журналісти звернуться до регіоналів із закликом підтримати Президента, який публічно запевняв, що робитиме все можливе, аби проект закону про доступ до публічної інформації був якнайшвидше ухвалений у парламенті (вул. Липська, 10). Телефон: 066 321 75 85