Прес-конференція на тему: «Попередня оцінка голосування на місцевих виборах 31 жовтня»

1 листопада - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Комітету виборців України на тему: «Попередня оцінка голосування на місцевих виборах 31 жовтня». Учасники: голова Правління Комітету Виборців України Олександр Черненко; заступник голови КВУ Віктор Тесленко; керівник проектів Комітету виборців України Наталія Линник (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.

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