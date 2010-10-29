Прес-конференція на тему: «Попередня оцінка голосування на місцевих виборах 31 жовтня»
16:08, 29 жовтня 2010Права людини
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1 листопада - 12-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція Комітету виборців України на тему: «Попередня оцінка голосування на місцевих виборах 31 жовтня».
Учасники: голова Правління Комітету Виборців України Олександр Черненко; заступник голови КВУ Віктор Тесленко; керівник проектів Комітету виборців України Наталія Линник (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).
Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.
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