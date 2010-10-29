1 листопада - 15-00 - Прес-конференція делегації Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи, яка спостерігатиме за місцевими виборами в Україні. На прес-конференції будуть представлені попередні висновки. Делегацію очолює Гудрон Мослер-Торнстром (Австрія, Група соціалістів) (готель «Редіссон Блу», вул. Ярославів Вал, 22). Телефони: +380 44 234 61 40/ 62 10/ 4084, http://www.coe.kiev.ua/ . Більш детальна інформація на: www.coe.int/congress-elections.