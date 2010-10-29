Європейські правозахисники закликають зупинити переслідування в Україні

45 європейських правозахисних організацій закликали Україну зупинити переслідування і тиск на правозахисників, журналістів та дослідників.

Про це йдеться у відкритому листі до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА, повідомили УНІАН в Українській Гельсінській спілці з прав людини.

“Ми, організації, що підписали це звернення, глибоко стурбовані збільшенням тиску на правозахисників, журналістів та дослідників в Україні та закликаємо українську владу поважати свої міжнародні зобов’язані у сфері прав людини”, - зауважили правозахисники.

Вони закликали українську владу дотримуватися усіх положень Європейської Конвенції про захист прав людини (ЄКПЛ) та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (МПГПП), учасниками яких є Україна, зокрема, поважати і забезпечувати свободу мирних зібрань та свободу вираження поглядів.

Також правозахисники закликали виконувати усі положення Декларації ООН щодо прав та обов’язків осіб, груп та органів суспільства, що покликані захищати і допомагати у реалізації загальновизнаних прав людини та основоположних свобод (також називається Декларація прав правозахисників).

Крім того, правозахисники закликали разом з громадськими організаціями, представниками міжнародних неурядових організацій та іншими зацікавленими сторонами обговорити і прийняти конкретну концепцію заходів щодо виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань, особливо прийнятих щодо України рекомендацій під час Універсального періодичного огляду в Раді ООН з прав людини, а також рекомендацій, що надаються спеціальними конвенційними органами ООН.