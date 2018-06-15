Вибори-2010: Пусті обіцянки на фоні маніпуляцій

Ще з кінця минулого, 2009 року, в суспільно-політичному полі країни тема місцевих виборів поступово почала привертати дедалі більше уваги і на початок осені вже цього року стала практично центральною. Попри появу, час від часу, інших топ-тем на кшталт рішення Конституційного Суду щодо скасування політреформи, вибори практично запанували над усім політичним життям.

За неповний рік перепитій з місцевими виборами, очевидним для всіх стала наявність багатьох проблемних місць, починаючи від визначення їх дати, через зміни законодавства та закінчуючи практичним застосування нової редакції закону про місцеві вибори.

Демократія, яку більшість громадян (згідно зостаннім соціологічним опитуванням,проведеним Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва) вважають оптимальною формою правління, ґрунтується на правах та свободах громадян та, що найважливіше, дотриманні процедур встановлених законодавством. Чільне місце в їх переліку займає зміна влади шляхом вільних та чесних виборів.

І коли для політиків важливо, хто переможе на виборах, то для громадян важливо, яким чином буде здобута ця перемога

Консорціум громадських організацій Мережі підтримки реформ та Громадянської Асамблеї України провів у другій половині жовтня експертне опитування з приводу виборчої кампанії. В 13-ти регіонах опитали 251-го експерта відібраного на основі квотної вибірки (журналісти, представники громадських організацій, службовці, бізнесмени та науковці).

Більшість експертів вважають, що можливості для рівної політичної конкуренції обмежені, і це суттєво вплине на результат волевиявлення. Зокрема, 19,5% вважають, що умови для політичної конкуренції відсутні. 41,5% — переконані, що окремі кандидати володіють значними перевагами. Третина експертів висловили думку, що переваги у конкуренції є, але це не вплине на результат виборів.

Лише близько 10% опитаних експертів переконані, що умови більш-менш рівні. Цікавим є той факт, що всі експерти з півдня і центру України вважають, що умови політичної конкуренції є нерівними. Також на півдні абсолютна більшість експертів (79,6%!) переконанні у спотворенні волевиявлення у ході виборів

Оцінюючи відповідність виборчої кампанії стандартам вільних і чесних виборів за шкалою від 1 — “кампанія ведеться чесно”, до 7 — “кампанія ведеться із надзвичайною кількістю брудних технологій”, експерти поставили оцінку 4,36. В регіональному розрізі ця оцінка різниться тільки десятими долями від загальноукраїнського показника.

Застосування адмінресурсу, схоже, стане знаковою особливістю місцевих виборів 2010 року. 5,69 — саме такий бал за семибальною шкалою використання адмінресурсу обрали експерти. Найгіршою знову є ситуація на півдні Україні. Тут рівень його застосування оцінюють у 6,45 бали (АР Крим — 6,47, Одеська обл. — 6,61, Херсонська обл. — 6,3).

Моніторинг показує, що ця практика є повсюдною для тих, хто має відповідні можливості. Попри значне зловживання адміністративним тиском партією влади, опозиція теж не цурається вдаватися до нього, коли є можливість.

Доволі низькою є якість роботи територіальних виборчих комісій. Так, за семибальною шкалою (1 – найбільш негативна оцінка, а 7 – найбільш позитивна), експерти оцінили її якість у 3,43 бали. Найкращою є якість на півночі України — 4,05, а найгіршою на півдні — 2,74. Свідчення незалежних спостерігачів за виборами, що лише третина складу виборчих комісій має досвід роботи, пояснює невисокі оцінки їх роботи.

Активною є й участь бізнесу в місцевій виборчій кампанії. За семибальною шкалою її оцінили на 5,13 бали. Це свідчить, що представники бізнесових кіл не довіряють представництво свої інтересів “професійним” політикам та зацікавлені в безпосередньому захисті свої питань у органах місцевого самоврядування. Ця оцінка є ще одним, непрямим, свідченням низького розвитку партій та недовіри до них.

Основним ресурсом, який активно використовують партії на місцевих виборах, в першу чергу є друковані ЗМІ, майже так само широко застосовують телебачення та радіо. Рівень залучення волонтерів до виборчої кампанії є дуже низьким

Це можна пояснити двома причинами. Перша і напевне найважливіша, кандидати не вміють і не вірять у ефективну роботу з добровольцями, друга — короткий термін місцевої виборчої кампанії. В будь-якому випадку, це тривожний показник, особливо з огляду на проблему розвитку громадянського суспільства на локальному рівні.

Фіксують експерти також і проблеми із доступом до ЗМІ. Так, за оцінками експертів, він є обмеженим. На шкалі від одного до семи, де 1 — рівний доступ, а 7 — суттєво обмежений, експерти поставили оцінку 4,39.

Поєднуючи цей бал із оцінкою суб’єктивності, а вона знаходиться на рівні 4,45 (за семибальною шкалою), можемо зробити висновок про проблематичність рівних можливостей донесення інформації від кандидатів до виборців.

У рейтингу рівня ефективності політичної реклами політичних сил перше місце займає Партія регіонів. Наступні місця у п’ятірці лідерів, відповідно, зайняли партія “Сильна Україна”, партія “Фронт змін”, ВО “Батьківщина” та ВО “Свобода”. Ці партії ведуть виборчу кампанію практично на національному рівні.

Також ці п’ять партій були визначені як найбільш активні гравці виборчого процесу. Перше та друге місця в загальному рейтингу активності такі ж — Партія регіонів та партія “Сильна Україна”. На третьому місці ВО “Батьківщина”, далі розмістилися “Фронт змін” та ВО “Свобода”.

За свідченнями експертів, так звані “нові” партії (“Сильна Україна”, “Фронт змін” тощо) якісно не відрізняються від інших політичних сил. Так, 44,9% опитаних вважають, що різниці в діяльності між “новими” та “старими” немає.

Приблизно однакова кількість решти експертів мають протилежні позиції. Перші переконані, що діяльність “нових” партій є активнішою (26,3%), другі — “старі” партії є активнішими (28,7%). Можна стверджувати, що обіцяна нова якість політичної роботи так і залишиться обіцянкою.

Наостанок варто додати, що рівень залучення організацій громадянського суспільства до виборчого процесу є посереднім. Найбільш заангажованими у навколовиборчу діяльність є аналітичні центри, моніторингові та молодіжні організації.

Експертна оцінка виборчого процесу вже зараз дозволяє зробити певні висновки щодо виборів, що відбудуться у неділю. Попри обіцянки влади та політиків, їх голосні фрази про рівність, прозорість та взаємну чесність, експерти однозначно висловлюють свою стурбованість процесом проведення виборчої кампанії, який може вкрай негативно відобразитися на результаті виборів.

Зазначені недоліки можуть не лише спотворити результат волевиявлення громадян, але й мати глобальніші наслідки. У зовнішній політиці — це недовіра наших сусідів до України, як надійного демократичного партнера. У внутрішній — подальше розчарування громадян можливостями впливати на ситуацію за допомогою демократичних виборчих механізмів, поступове його усунення від громадсько-політичної активності, а отже послаблення позицій громадянського суспільства, яке є найміцнішою гарантією демократичного розвитку нашої держави.

Андрій Когут, Громадянська асамблея України, в рамках проекту за підтримки МФ "Відродження"

Повний звіт експертного опитування можна прочитати на сайті ГАУ.