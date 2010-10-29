У вас в квартирі є ніж? Верховний суд може визнати вас убивцею!

Нещодавно я отримав ухвалу Верховного Суду України від 9 вересня 2010 року по справі Дмитра Шабельника.

Нагадаю, що 19 лютого 2009 року Європейський суд виніс рішення у справі Шабельника проти України, в якому визнав порушення статті 6 Конвенції з огляду на те, що українські суди визнали його винним у вбивстві К. «у вирішальній мірі, якщо не виключно» на основі його зізнань показань, отриманих у порушення права зберігати мовчання і права на захист.

Це був другий шанс Верховного Суду України, нарешті, висловитися про неприпустимість використання визнань, отриманих в результаті різноманітних маніпуляцій, які призводять до порушення права зберігати мовчання і позбавляють обвинуваченого правової допомоги.

Коли Верховний Суд скасував у порядку виключного провадження касаційну ухвалу у справі Шабельника і направив справу на новий касаційний розгляд, це породило деякі надії, що Верховний Суд не повторить катастрофічних помилок, допущених у справі Яременка.

Проте сподівання виявилися марними. Мабуть Верховний Суд вирішив, що в Яременко він просто неправильно наступив на граблі, і вирішив досліджувати ефект «граблів» у всіх його проявах.

У касаційній інстанції Верховний Суд виключив деякі інкримінують визнання Шабельника. І хоча вони становили практично «єдиний» доказ обвинувачення (як вирішив Європейський суд), і, отже, інших серйозних доказів вини не було, проте (як і в справі Яременка) відсутність доказів не завадило сформуватися внутрішнім переконанням у винуватості.

Отже, Верховний Суд сказав практично наступне: Щоб кожного з нас винним у вбивстві достатньо:

- Щоб був труп;

- Щоб у кожного з нас був у квартирі ніж, навіть якщо не можна сказати, що цим ножем заподіяно ушкодження;

- Щоб слідчий показав якомусь свідкові вашу фотографію з запитав: «А чи не його / її Ви бачили в такий-то момент поблизу місця злочину».

Це все, що потрібно, щоб отримати довічне ув`язнення, звичайно, після «ретельного аналізу» цих «доказів» судом, - аналізу, методи якого, мабуть, не доступні простим смертним.

Доводиться з жалем відзначати, що Верховний Суд входить у нову епоху своєї діяльності з дуже мізерним багажем.

Адже в цю нову епоху практично єдиною сферою діяльності, в якій може відзначитися Верховний Суд - це перегляд справ після того, як міжнародний орган нарешті помітить порушення фундаментальних основ справедливого суду, що залишилися непоміченими вітчизняними судовими органами.

Може бути, що відсутність інших можливостей проявити себе додасть Верховному суду сили і мужності, нарешті, скасовувати вироки, засновані на маніпуляціях і пересмикуваннях карт правоохоронними органами або не засновані взагалі ні на чому.

Будемо сподіватися, оскільки Верховному Суду на цій ниві належить непочатий край роботи. До цих пір не вирішена справа Луценка. З великою ймовірністю незабаром доведеться мати справу з рішеннями судів у справі Корнєва і у справі Лазаренка. На підході рішення Європейського суду у справах Андрія Балицького,ІванаНечипорука, Олексія Тарасова та багатьох інших.

Будемо сподіватися, що «зависання» Верховного Суду незабаром скінчиться, і Європейський суд не буде змушений розглядати справи з позначенням «№ 2», як вже сталося зі справою Олександра Яременка.

Аркадій Бущенко, адвокат, Центр стратегічного судового захисту