Суд узяв під варту міліціонера, який застрелив школяра

Прокуратурою Дніпропетровської області порушено кримінальну справу стосовно дільничного інспектора міліції Синельниківського міського відділу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, кримінальну справу порушено за ч. 3 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).

Крім того, порушено кримінальну справу за фактом хуліганських дій, поєднаних з опором працівнику міліції стосовно громадянина Т. за ч. 3 ст. 296 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що вказаний працівник міліції під час охорони громадського порядку на виборчій дільниці в Старовишневецькій сільській раді неодноразово залишав місце служби з метою придбання спиртних напоїв, які вживав зі сторонніми особами. Використовуючи незначний привід при відсутності загрози нападу на нього та об’єкт, що був під його охороною, застосував табельну зброю і заподіяв одному з присутніх громадянину три вогнепальні поранення ніг. Продовжуючи свої злочинні дії дільничний зробив ще один постріл в іншого громадянина, від яких у подальшому той помер.

Сьогодні, 29 жовтня, інспектору міліції пред’явлено обвинувачення у перевищені влади, що супроводжувалося застосуванням зброї та спричинили тяжкі наслідки. Постановою суду його взято під варту. Досудове слідство триває і перебуває на контролі Генеральної прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 жовтня у селищі Старовишневецьке дільничний інспектор Синельниківського міськіввіділу міліції, який охороняв бюлетені у приміщенні сільради, був вимушений застосовувати вогнепальну зброю, внаслідок чого одна людина загинула, інша перебуває у лікарні.

За даними Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України, відповідно до інструкції, правоохоронець мав через певний проміжок часу виходити на вулицю та оглядати прилеглу територію. Під час одного з таких оглядів близько 2-ї години ночі міліціонер вийшов на вулицю і побачив двох старшокласників місцевої школи, які у нетверезому стані поверталися з дискотеки. Хлопці почали чіплятися до дільничного, й після декількох попереджень він був змушений застосувати зброю.

За попереднім висновком Синельниківської міжрайонної прокуратури, дії дільничного інспектора міліції щодо застосування табельної вогнепальної зброї визнано правомірними.

За результатами службового розслідування міліціонера було звільнено з роботи.