Слідчий міліції вимагав у родичів затриманого $20 тисяч

У Донецькій області співробітники СБУ затримали слідчого міліції, який вимагав хабара у розмірі 20 тис. доларів США.

Про це УНІАН повідомили у прес-секторі Управління Служби безпеки України у Донецькій області.

Слідчого міліції затримали під час отримання ним грошей, які він вимагав від родички заарештованого правопорушника.

Залякуючи матір обвинувачуваного у здійсненні навмисного вбивства, слідчий вимагав 20 тис. доларів за сприяння у проведенні судово-психіатричної експертизи, за результатами якої її син міг бути визнаним неосудним.

За словами жінки, слідчий погрожував її сину тривалим ув‘язненням, а також нанесенням у слідчому ізоляторі через інших осіб тяжких тілесних ушкоджень.

За матеріалами СБУ органами прокуратури Донецької області порушено кримінальну справу за ст. ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), 369 (дача хабара) і 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Затриманому судом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.