Регіонал про застосування адмінресурсу: десь, може, і переступили грань...

10:35, 01 листопада 2010
Права людини
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На Сумщині працював "клуб виборців"

 У Сумській області Партія регіонів під час виборчої кампанії могла застосувати адміністративний ресурс.

Про це на прес-конференції, відповідаючи на запитання УНІАН, сказав заступник керівника обласного виборчого штабу ПР Сергій ВІННИЧЕНКО.

“Десь, може, і переступили грань...”, - сказав він.

При цьому регіонал не зміг чітко пояснити, чому деякі керівники облдержадміністрації до виборів у робочий час агітували виборців за правлячу партію.

“Для мене це невідомо. Працював клуб виборців, але це не штабна робота”, - зауважив С.ВІННИЧЕНКО.

Коментуючи оприлюднене в сумській газеті “Панорама” журналістське розслідування під назвою “Піраміда ЧМИРЯ” (Юрій ЧМИРЬ - голова Сумської облдержадміністрації), в якому повідомлялось про функціонування на Сумщині розгалуженої системи “сітьового політичного маркетингу” із оплатою його учасникам у пропорції 40/60 до і після виборів С.ВІННИЧЕНКО розповів, що “сітьовий маркетинг працював паралельно”, а про його існування він особисто взнав, із газети.

Як повідомляв УНІАН, керівництво газети “Панорама” минулого тижня заявило про факт масового скуповування останнього номера газети в кіосках “Укрпошти”, в якому повідомлялося про схему можливих фальсифікацій виборів 31 жовтня на Сумщині. З цього приводу головний редактор тижневика Євген ПОЛОЖІЙ зробив заяву про скоєння злочину (перешкоджання розповсюдженню інформації) в управління СБУ в Сумській області. Крім того, керівництво “Панорами” додрукувало власним коштом спецтираж газети, яку 29 жовтня силами редакції було безкоштовно розповсюджено серед виборців Сумської області.

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