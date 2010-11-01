Керівники київської міліції вибачились перед іноземцями, яких затримав наряд

Керівництво київської міліції вибачилось перед генеральним директором Всесвітньої асоціації видавців газет і новин Крістофом РІСCОМ і представником компанії INMA Яном ВАГНЕРОМ за непрофесійні дії столичних патрульних.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків громадськістю Головного управління МВС України у м. Києві, керівництво київської міліції в особі заступника начальника ГУ МВС Олександра ПАСЛЬОНА, в.о. начальника Печерського райуправління столичної міліції Ігоря КОРОБОВА та начальника відділу зв‘язків з громадськістю Володимира ПОЛІЩУКА в присутності голови ради директорів асоціації «Незалежні регіональні видавці України» Олександра ЧОВГАНА зустрілися в готелі «Україна» з К.РІССОМ та Я.ВАГНЕРОМ та вибачилися перед ними за непрофесійні дії пішого наряду патрульної служби Печерського райуправління, які виявилися у тривалій перевірці документів, що забрало особистий час іноземців, та деякій некомпетентності працівників міліції щодо міжнародних ідентифікаційних документів.

Як зауважили в управлінні, К.РІСС із розумінням поставився до інформації, що сержант та молодший сержант міліції, 1987 та 1988 років народження, у зв‘язку з відсутністю достатнього досвіду дещо затримали його. Правоохоронці, діючи на підставі постанови Кабінету міністрів України від 29 грудня 1995 року № 1074 «Про правила в‘їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію», вимагали в іноземних гостей пред‘явити паспортний документ, що реєструється в порядку, встановленому цими правилами і пред‘являється на вимогу працівників міліції.

В.о. начальника Печерського райуправління, повідомив, що наразі триває службова перевірка щодо двох працівників міліції і, якщо підтвердиться їхня некомпетентність, буде рекомендовано накласти на них дисциплінарне стягнення.

Керівництво київської міліції сподівається, що цей інцидент “не затьмарить враження гостей від перебування в Україні, зокрема в історичній частині столиці, на Печерську”.

У свою чергу, Я.ВАГНЕР подякував працівникам міліції за оперативне реагування на критику їхніх підлеглих і висловив сподівання, що в разі вирішення питання щодо проведення в Києві Всесвітнього газетного конгресу охорона безпеки представників іноземних ЗМІ буде забезпечена на найвищому рівні.

Як повідомляють деякі ЗМІ з посиланням на генерального директора асоціації "Незалежні регіональні видавці України" Оксану БРОВКО, учора у Києві міліція затримала гендиректора Всесвітньої асоціації видавців газет і новин Крістофа РІСCА та представника компанії INMA Яна ВАГНЕРА.

К.РІСС прибув до Києва на запрошення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. 29 жовтня він зустрічався з В.ЯНУКОВИЧЕМ з приводу обговорення можливості проведення Всесвітнього газетного конгресу в Києві у 2012 році. За словами О.БРОВКО, К.РІССА та Я.ВАГНЕРА затримали під час екскурсії по Києву на оглядовому майданчику у парку Слави.

"Іноземці разом з перекладачем та гідом рухалися в бік Києво-Печерської Лаври. До них підійшли двоє міліціонерів і попросили пред’явити документи. Гід і перекладач показали свої паспорти, а РІСС і ВАГНЕР - ID-картки", - йдеться у повідомленні.

"Міліціонери сказали, що цього недостатньо, і почали вимагати, щоб за ними прослідували до райвідділу міліції для встановлення особи одного і іншого", - повідомила О.БРОВКО.

"З хвилин двадцять з ними розбиралися, намагалися пояснити, що особу можуть встановити шляхом перевірки останніх новин на сайті Президента України, хто такий Крістоф РІСС", - зазначила вона.