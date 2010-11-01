У Херсоні вибори можуть визнати недійсними?

На місцевих виборах в Херсоні зафіксовані масові порушення виборчого законодавства, які можуть вплинути на результати виборів в цілому по місту, заявив журналістам експерт Центру регіональної політики Антолій ЛАЗАРЕНКО, передає кореспондент УНІАН.

«Перша хвиля порушень була зафіксована в першій половині дня, коли спостерігачам і представникам КВУ вдалося задокументувати факт незаконного підвезення «Херсонтранссервісом» виборців до ділянок, – сказав він. – Надлишок бюлетенів був зафіксований на виборчих ділянках в Херсонській обласній психіатричній лікарні: на 355 чоловік завезли 6,683 тис. бюлетенів замість необхідних 3 тис., в тубдиспансер, в якому знаходяться 90 виборців, привезли 4,361 тис. бюлетенів. Починаючи з 18.30, почався вал повідомлень не тільки про підвезення, але і про «каруселі» (видача виборцям бюлетенів з відмітками біля кандидатів в обмін на чисті бюлетені), які були виявлені на території ділянки № 21652, 21680, 21682, всього біля 25 ділянок. Крім того, виявлений підкуп виборців через оплату голосування за фактом пред`явлення фото хворіючи на мобільному телефоні – такі факти були виявлені на 18 ділянках».

Спостерігачі і журналісти, відзначив експерт, зафіксували факт прямого втручання мера Херсона у виборчий процес. Представник Міжнародного інституту по спостереженню за виборами і деморатии участі (International Institute of Elections Monitoring Democracy Participation, IIEMDP) Наталія КУЧЕРОВА, нагадав А.Лазаренко, була свідком того, як діючий мер Володимир САЛЬДО об`їжджав виборчкоми Суворовського, Дніпровського і інших районів Херсона і чинив прямий тиск на дільничні комісії.

У свою чергу, розділ обласної організації Комітету виборців України Дементій БІЛИЙ відзначив, що «було задоволене багато прикладів порушень, які могли вплинути на результати голосування». Найбільш серйозним порушенням закону є махінації навколо використання штампу «вибув» напроти Української морської партії, яка вибула з обласного списку, але була по суду восстновленна в міському виборчому списку. Були зафіксовані випадки, коли волонтери екзит-пола, організованого Херсонським державним університетом, займалися прямо на ділянках агітацією за діючого мера і Партію регіонів. У комісіях суцільна плутанина прізвищ, округів, списків. Відмічена масова видача бюлетенів без паспортів, видалення з ділянок спостерігачів, перешкода діяльності журналістів і ін.

Координатор цивільної мережі «ОПОРА» в Херсоні Дмитро ІЛЬЧЕНКО заявив журналістам про масову відмову розділів дільничних комісій приймати скарги і реєструвати порушення. Подібні факти виявлені майже на всіх ділянках міста. Д.Ільченко вважає, що вибори місцевих рад і мера організовані на дуже низькому рівні. «У той же час «технології підкупу і фальсифікації реалізуються на високопрофесійному рівні, – відзначив він. – Якщо врахувати, що скарги і заяви спостерігачів не реєструються і не приймаються (щоб не псувати статистику), говорити про чесність і прозорість виборів в Херсоні не доводиться».

Як повідомлялося, за декілька днів до голосування херсонські журналісти опублікували проект протоколу і зведену таблицю наперед встановлених результатів виборів. «Власті мали результати, не проводячи виборів. Якщо цифри співпадуть, можна буде упевнено говорити про фальсифікацію результатів волевиявлення в Херсоні», – вважає спостерігач від партії «Третя сила» Ігор ТЕРЕШКО.

Як повідомляла прес-служба Міністерства внутрішніх справ, міліція зафіксувала найбільшу кількість порушень на місцевих виборах в Херсонській області.