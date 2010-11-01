Майстер-класи з питань застосування в Україні практики Європейського суду з прав людини

3 листопада 2010 року о 14:30 в приміщенні Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (вул. Мельникова 36/1, центральний вхід) пройде серія майстер класів з питань застосування в Україні практики Європейського суду з прав людини (м. Страсбурґ). Аудиторія заходу - студенти-правники і молоді юристи.

Експертами заходу виступають Юрій Зайцев, член Кабінету Міністрів України, урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини, та Олексій Резніков, заслужений юрист України, партнер і керівник судової практики юридичної фірми Magisters.

Організаторами заходу виступили міжнародний освітній проект «Школа Європейського права та арбітражу», Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка та юридична фірма Magisters. Майстер-класи проходять за підтримки Міністерства юстиції України та Координаційної ради молодих юристів при Міністерстві юстиції України.

Акредитація на захід за адресою vyurkiv@magisters.com є обов’язковою. Для відвідання заходу слід мати посвідчення особи та бути акредитованим для участі.

