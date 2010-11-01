ВР просять врахувати, що люди не мають відстежувати помилки держави

Луганське обласне відділення Комітету виборців України закликає парламент врахувати проблеми, що виникли під час місцевих виборів 31 жовтня при вдосконаленні виборчого законодавства

Як передає кореспондент УНІАН, про йдеться у заяві КВУ.

У документі зазначається, що “під час виборів 31 жовтня 2010 роки в Україні в черговий раз не дотримується гарантоване статтею 38 Конституції право громадян обирати органи влади і місцевого самоврядування. Оскільки в день голосування, для виборця, який помилково не був включений до списку, не існує жодної можливості взяти участь у виборах. Хоча виборчий закон і передбачає можливість включення виборця до уточненого списку в день голосування за рішенням суду, проте відповідно до частини третьої статті 183 КАСУ суди приймають позови на неточності у списку не пізніше, ніж за два дні до голосування. І суди відмовлялися приймати такі позови”.

На думку членів правління ЛОО КВУ, помилка в реєстрі виборців є провиною держави, а не громадянина. І громадянин не має відслідковувати, які помилки допускає державна установа чи державний службовець. Тому забезпечити можливість виправлення такої помилки за будь яких обставин має держав, переконані у КВУ.

Крім того, вони вважають, що відповідачем за таким позовом має бути не виборча комісія, а орган ведення державного реєстру виборців, при цьому дільнична виборча комісія має бути співвідповідачем.

ЛОО КВУ закликає Верховну Ради врахувати сьогоднішню проблему при вдосконаленні виборчого законодавства і забезпечити відповідними кодексами та законами надійний захист виборчих прав громадян.