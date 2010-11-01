В Одесі зібрали тисячу бомжів для «каруселі»?

Вчора в Одесі співробітники обласного Центру соціального захисту громадян зібрали на стадіоні СКА зібрали близько тисячі осіб без певного місця проживання, яких готуються доставити для голосування на найближчій виборчій дільниці.

Про це повідомила УНІАН координатор проекту спостереження за виборами в Одеській області мережі «Опора» Віра ГРУЗОВА.

За відомостями «Опори», вчора цих людей «терміново прописали за адресою вул. Троїцька, 54 (обласний Центр соціального захисту) й видали відповідні посвідчення та зареєстрували для участі в голосуванні за кандидатів у депутати і мери Одеси».

«Ця ситуація дає підстави вважати, що задіяно адмінресурс однієї з партій, - переконана В.ГРУЗОВА, - з метою організації так званої «каруселі» - винесення бюлетенів за межі дільниць для голосування за «потрібного» кандидата до місцевих рад».

Одну зі спроб організації «каруселі» вже попереджено активістами «Опори» на виборчій дільниці № 24, сказала В.ГРУЗОВА, де було затримано одного з виборців, який виніс із дільниці п`ять бюлетенів. Його затримали й примусили проголосувати, сказала В.ГРУЗОВА.

На те, що організація «каруселей» можлива, вказують факти маніпулювання бюлетенями: на одних виборчих дільницях виявлено їх гострий брак, а на інших - кількість бюлетенів набагато перевищує кількість зареєстрованих виборців, зазначають у Комітеті виборців України.

Спостерігачами складено акти про те, що кількість бюлетенів не відповідає кількості виборців, приміром, на одеських дільницях № 05155 і № 05157. На першій із них № 05155, кількість виборців становить 1994 осіб. При цьому кількість бюлетенів із виборів мера - 1996, по одномандатних мажоритарних округах до міськради - 1891, за партійними списками до міськради - 1998, по мажоритарних округах і за партійними списками до обласної ради - по 1500.

На дільниці № 05157 (Одеська спеціалізована школа-інтернат № 2) не вистачає понад 200 бюлетенів по виборах до обласної ради, зате є зайві бюлетені по виборах до міської ради. Не вистачає бюлетенів для голосування по кандидатах у депутати обласної ради також на виборчих дільницях округу №60 (Київський район Одеси), а на спецдільниці в туберкульозному диспансері - бюлетенів у багато разів більше, ніж зареєстровано виборців, зазначають спостерігачі.

На дільниці № 05120, згідно з відомостями спостерігача від партії «Батьківщина», «зареєстровано 1697 виборців, проте надійшло на цю дільницю всього 1500 бюлетенів за списками партій і кандидатів-мажоритарників у депутати обласної ради».