Двоє суддів отримали по 5 років за хабарництво

Двох суддів Вінницької області засуджено до 5 та п’яти з половиною років ув’язнення.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Так, Апеляційним судом Хмельницької області винесено вирок судді міськрайонного суду міста Хмільник Вінницької області, згідно з яким посадовця визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Засудженому призначено покарання - 5 років ув’язнення з позбавленням права обіймати посади в суді на строк 3 роки та з конфіскацією майна, крім житла.

Співробітники СБУ затримали цього суддю у січні 2010 року «на гарячому» - після отримання 1400 дол. і 400 євро від батька одного із підсудних за призначення мінімального покарання у кримінальній справі.

За матеріалами спецслужби кримінальну справу стосовно хабарника порушила і розслідувала Генеральна прокуратура України.

Також у лютому 2010 року Верховний Суд України розглянув касаційні скарги та залишив у силі вирок стосовно іншого судді того ж Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області.

За отримання хабара та винесення завідомо неправосудного рішення, вчинене з корисливих мотивів (ст.368 та ст.375 Кримінального кодексу України), посадовця позбавлено другого кваліфікаційного класу судді. Вироком Апеляційного суду Житомирської області хабарника позбавлено волі строком на п’ять з половиною років з позбавленням права обіймати посади судді строком на 3 роки, а також конфісковано половину майна.

Співробітники СБУ затримали хабарника у лютому 2008 року при отриманні грошей у приватному будинку 60-річного місцевого мешканця, який був позивачем у цивільній справі про стягнення боргу.

Встановлено, що головуючи на судових засіданнях, суддя затягував розгляд даної справи майже на півтора роки. Врешті-решт, вимагач примусив літнього чоловіка сплатити хабар і погодився отримувати його частками. За черговими сумами суддя особисто приходив до позивача додому, де і отримував гроші від його родичів.