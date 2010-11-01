У КВУ кажуть, що вибори в Одесі перевершили хаос 2004-ого

Місцеві вибори 31 жовтня в Одесі нагадали президентські вибори 2004 року і стали кроком назад у розвитку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про заявив на прес-конференції голова Одеської обласної організації Комітету виборців України Анатолій БОЙКО.

«Але хаосу і плутанини було навіть більше, ніж на виборах Президента-2004», - наголосив він.

За словами експерта КВУ, якщо порівнювати з останніми президентськими виборами, то на них не було такої плутанини з бюлетенями і не було зафіксовано фактів, коли на дільниці була відсутня тисяча бюлетенів.

«Розбіжність в бюлетенях, переданих на виборчі дільниці, з кількістю зареєстрованих цими дільничними комісіями виборців - волаюча, - наголосив він. – Наприклад, на виборчих дільницях у Приморському районі міста середня розбіжність кількості бюлетенів до Одеської облради і кількості виборців становить від 200 до 300».

«Є навіть дільниця, де не вистачає тисяча бюлетенів для голосування за кандидатів у депутати за мажоритарною системою до Одеської міськради», - сказав експерт.

Порівняно з виборами минулих років одним із головних правопорушень виборчого процесу цього року в КВУ вважають саме маніпуляції з бюлетенями. «Ніколи ще не спостерігалося такої некомпетентності з боку членів виборчих комісій і ніколи ще так масово не плутали бюлетені, - зазначив А.БОЙКО. – І пряма відповідальність за створення таких проблем з бюлетенями лежить, безумовно, на міській територіальній виборчій комісії».

«Доводиться констатувати, - зазначив голова облорганізації КВУ, - що Одеський міськвиборчком допустив цілий ряд процедурних порушень виборчого процесу і створив упродовж жовтня безліч скандальних ситуацій. Достатньо пригадати, як грубо була порушена міськвиборчкомом процедура внесення політичних сил у бюлетені з голосування за партійні списки до міськради».

Другий гучний скандал виник унаслідок знехтування законності при формуванні складу дільничних комісій: близько півночі 15 жовтня склад їх був більшістю членів комісії формально затверджений, але ознайомитися з цими списками виявилося неможливо – голова ТВК при цьому послався на технічні недоробки. «Резонно поставити питання: за що ж тоді проголосувала більшість?», - сказав експерт, припустивши, що і тут виявилася політична диспропорція, яка присутня у складі виборчкомів: «одні політичні сили мають в складі ТВК по дві-три люди, інші – по одній, та й те не у всіх комісіях».

Третім скандальним фактом став зрив встановлених законом термінів прийому-передачі з друкарні виборчих бюлетенів: замість 21 жовтня вони були передані майже з тижневим запізненням.

«Нарешті, в-четвертих, Окружним апеляційним судом Одеської області визнані незаконними рішення міськвиборчкому про відмову реєстрації двох політсил», - констатував він.

«За сукупністю явищ, а саме: за нечесними прийомами політичної боротьби, зловживанням адміністративним ресурсом, а також різними порушеннями з боку територіальних комісій - місцеві вибори-2010 в Одесі не тільки не наблизили одеситів до міжнародних стандартів виборчого процесу, а навпаки – віддалили. Єдина надія на те, що дещо виправить ситуацію голосування та чесність підрахунку бюлетенів», - сказав голова Одеського облКВУ.