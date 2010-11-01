Україні радять прийняти Виборчий кодекс

Спостерігачі від Ради Європи радять українській владі до наступних виборів прийняти Виборчий кодекс, який би врахував усі вимоги європейських стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявила голова делегації Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Гудрон МОСЛЕР-ТОРНСТРОМ.

«Ми впевнені, що, виходячи з наших рекомендацій, у виборчому законодавстві України є що покращувати. Ми сподіваємось, що українські органи влади будуть над цим працювати разом з представниками Євросоюзу, Венеціанської комісії, зокрема, що стосується створення Виборчого кодексу, щоб Україна спромоглася до 2012 року створити умови для проведення чесних і прозорих виборів», - сказала вона.

Відповідаючи на уточнююче питання з цього приводу, Г.МОСЛЕР-ТОРСТРОМ зауважила, що представники ЄС уже мали розмову на цю тему «з вищими представниками керівництва України і зробили їм таку пропозицію».

«Дуже важливо, щоб ми співпрацювали разом і досягли європейського рівня проведення виборів», - зазначила Г.МОСЛЕР-ТОРНСТРОМ.

Вона наголосила, що європейські спостерігачі в цілому задоволені процесом голосування. На переконання спостерігачів, «українська влада приділила багато уваги організації проведення місцевих виборів».