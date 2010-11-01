Верховний Суд не дорахується ще 4 суддів
16:38, 01 листопада 2010Права людини
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ВРЮ - за відставку
Вища рада юстиції рекомендує депутатам Верховної Ради України розглянути і задовольнити заяви про відставку за власним бажанням чотирьох суддів Верховного Суду.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення з цього приводу було ухвалено сьогодні членами ВРЮ за розглядом заяв про звільнення, отриманих від суддів ВСУ Валерія ДАНЧУКА, Євгена ЛЕВЧЕНКА, Володимира ПЕРЕПЕЙЧАЯ та Юрія СЄНІНА.
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