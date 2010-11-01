Європейські спостерігачі позитивно оцінюють місцеві вибори

Спостерігачі від Європейського Союзу в цілому позитивно оцінюють місцеві вибори в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявила голова делегації Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи Гудрон МОСЛЕР-ТОРНСТРОМ.

«Ми побачили недоліки на стадії реєстрації кандидатів та включення до списків кандидатів, були організаційні недоліки, зокрема занадто тривалий підрахунок голосів, перевантаженість дільниць і в результаті небезпека щодо дотримання таємниці голосування… Але в цілому вибори пройшли в мирному, спокійному процесі, не дивлячись на те, що з адміністративної точки зору були окремі конфлікти в окремих місцях», - сказала вона.

За словами голови делегації, також до негативних проявів на виборах можна віднести незбалансованість представництва партій у виборчих комісіях.

«Склади виборчих комісій були недостатньо збалансовані, і ми сподіваємось, що в подальшому це буде виправлено», - зауважила Г.МОСЛЕР- ТОРНСТРОМ.

Водночас інші присутні на прес-конференції спостерігачі зауважили, що сьогодні представляють свої попередні висновки щодо місцевих виборів в Україні, відповідний детальний звіт буде оформлено за декілька тижнів, а остаточний звіт планується оприлюднити в березні наступного року.

Також спостерігачі відзначили, що на окремих виборчих дільницях не було достатньої кількості кабінок для голосування, а тому виборці, які отримали бюлетені, повинні були заповнювати їх, «використовуючи будь-які предмети меблів».

Крім того, спостерігачі зазначили, що у 8-ми регіонах України, де вони побували під час виборів, не були створені умови для голосування людей з обмеженими фізичними можливостями.