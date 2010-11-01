Брифінг про законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про прожитковий мінімум» щодо формування споживчого кошику»

2 листопада - 12-00 - Брифінг голови парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Н.Королевської щодо реєстрації законопроекту «Про внесення змін до Закону України «Про прожитковий мінімум» щодо формування споживчого кошику» (вул.. Грушевського, 5, press-point). Вхід за картками акредитації.

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