Подіумна дискусія "Місцеві вибори 2010: втрачений шанс змінити систему місцевого врядування в Україні?"

2 листопада - 17-30 - Відбудеться публічна подіумна дискусія "Місцеві вибори 2010: втрачений шанс змінити систему місцевого врядування в Україні?" ,яку проведе Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні (готель "Воздвиженський", вул. Воздвиженська, 60). Потрібна акредитація: makarenko@boell.org.ua.

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