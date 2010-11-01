3 листопада - 15-00 - Круглий стіл на тему: "Пенсійна реформа: гідна старість чи боротьба за виживання?". Організатор: парламентський Комітет з питань промислової та регуляторної політики та підприємництва. Перед початком роботи круглого столу голова Комітету Н.Королевська надасть відповіді на запитання журналістів (вул. Грушевського, 5, конференц-зал, вхід через 9-й під`їзд). Вхід за картками акредитації. Телефон для довідок та додаткової акредитації: 067 760-98-73.