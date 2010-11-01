Прес-конференція на тему: "Студентські протести: перспективи, висновки і нові вимоги"

4 листопада - 12-00 - Прес-конференція на тему: "Студентські протести: перспективи, висновки і нові вимоги". Учасники: Антон Делікатний, голова прес-служби ВГО "Фундація Регіональних Ініціатив"; Михайло Каменєв, координатор всеукраїнської акції протесту 12 жовтня; Іван Шматко, представник незалежної студентської профспілки "Пряма Дія" (“Українські новини”, вул., Еспланадна ,20). Потрібна акредитація. Телефони: 494-31-65, e-mail: centre@ukranews.com.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter