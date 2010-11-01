Журналісти подарували Януковичу батога

Сьогодні біля офісу Партії регіонів пройшла акція на підтримку проекту закону про доступ до публічної інформації. Журналісти й громадські організації звернулися до ПР із проханням підтримати Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і прийняти 2 листопада даний законопроект.

Як передає кореспондент УНІАН, організатори акції: громадська кампанія «Новий громадянин» і журналістський рух «Стоп Цензурі!».

За словами представника Українського незалежного центру політичних досліджень Максима ЛАЦИБИ, журналісти звертаються до регіоналів із закликом підтримати Президента, який публічно запевняв, що робитиме все можливе, щоб проект закону про доступ до публічної інформації був якнайшвидше прийнятий у парламенті.

Щоб депутати нарешті прислухатись до свого лідера і проголосували за цей законопроект, громадськість подарувала В.ЯНУКОВИЧУ справжнього батога, за допомогою якого він зможе спонукати своїх колег до сумлінного виконання його обіцянок, даних міжнародній спільноті.

За даними дослідження центру, розповів М.ЛАЦИБА, на офіційних сайтах центральних органів виконавчої влади розміщується тільки 58% необхідної інформації. За підсумками моніторингу Харківської правозахисної групи, з 2005 по 2007 рік тільки 55% органів публічної влади відповіли на інформаційні запити громадян. «До сьогоднішнього дня дуже багато рішень уряду, Президента закриті незаконними грифами «Для службового користування», «Не для друку», - зазначив М.ЛАЦИБА.

Він також нагадав, що Україна взяла на себе зобов`язання перед Радою Європи прийняти закон про доступ до публічної інформації.

Згідно із законопроектом «Про доступ до публічної інформації», в разі його ухвалення громадяни матимуть можливість отримувати відповіді на інформаційні запити протягом 5, а не 30 днів, подавати запит не лише офіційним листом, але й факсом, і електронним листом; органи місцевого самоврядування будуть зобов`язані розміщувати інформацію про свою діяльність на офіційних сайтах.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада перенесла на 2 листопада розгляд законопроекту «Про доступ до публічної інформації».

Перед цим голова ВР Володимир ЛИТВИН поставив на «сигнальне голосування» цей законопроект, але він не набрав необхідної кількості голосів. За нього проголосували лише 174 (при необхідних 226 – УНІАН) із 429 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі. Не голосувала у повному складі фракція КПУ, а з фракції Партії регіонів “за” проголосував лише один народний депутат.

Після того, як було підтримано пропозицію про перенесення розгляду даного законопроекту на 2 листопада, В.ЛИТВИН звернувся до народних депутатів із проханням, щоб більше не було перенесень розгляду цього законопроекту, щоб «я не дивився безсоромними очима перед європейськими структурами».

Разом з тим, як повідомляють організатори акції, 2 листопада депутати теж не розглядатимуть зазначений законопроект.

Як повідомлялося, цей законопроект передбачає процедуру реалізації права на доступ до інформації шляхом подання запитів на інформацію, а також зобов`язує розпорядників інформації оприлюднювати інформацію про свою діяльність.

Фото з сайту Новий громадянин