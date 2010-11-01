"Опора" виявила на виборах купу порушень

У Громадянській мережі «Опора» констатують, що голосування на місцевих виборах відбувалося з численними процедурними порушеннями та організаційними проблемами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції голова правління ГМ «Опора» Ольга АЙВАЗОВСЬКА.

«Непоодинокі організаційні проблеми, що фіксували спостерігачі “Опори” протягом дня голосування, можуть стати передумовою для оскарження результатів виборів на окремих дільницях чи округах», - сказала О.АЙВАЗОВСЬКА.

Вона навела приклад, що деякі ТВК передали на дільниці не ті партії бюлетенів, що були надруковані саме для цих дільниць, що призвело до зриву голосування на декількох дільницях та у двох округах.

За словами О.АЙВАЗОВСЬКОЇ, з огляду на це суб`єкти виборчого процесу матимуть підстави оскаржувати результати голосування на окремих дільницях.

Також вона повідомила, що на окремих дільницях спостерігачі мережі зафіксували прославлення штампу «Вибув» у бюлетенях навпроти прізвищ кандидатів чи політичних партій, які не були зняті з реєстрації. Тож суб`єкти виборчого процесу, навпроти прізвищ чи назв яких було поставлено цей штамп, також можуть оскаржити дії комісій в судах та вимагати скасування результатів голосування на окремих дільницях, констатувала О.АЙВАЗОВСЬКА.

Крім того, за її словами, зареєстровано випадки, коли кількість бюлетенів, які територіальні виборчі комісії передали дільничним, не відповідала кількості виборців та не співпадала для рад різних рівнів.

Також О.АЙВАЗОВСЬКА повідомила про порушення під час підрахунку голосів. Зокрема, за її словами, Запорізька міська ТВК прийняла рішення про технічну перерву до 14.00, чим заблокувала роботу членів дільничних комісій, які не можуть передати їй бюлетені та протоколи і не мають можливості залишити приміщення для голосування та бюлетені.