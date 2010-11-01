Правозахисник та журналіст Дементій Білий здобув у суді дві перемоги

Суд не побачив ознак правопорушення у діях правозахисника і журналіста Дементія БІЛОГО, який був побитий через спробу зробити звіт мера міста Херсона доступним для громадян.

Про це УНІАН повідомили в Українській Гельсінський спілці з прав людини (УГСПЛ).

Також, за інформацією УГСПЛ, суд відмовив у скасуванні постанови про порушення кримінальної справи щодо кривдника Дементія Віктора ШЕВЧУКА.

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня в Херсоні звітував міський голова Володимир САЛЬДО. До приміщення пропускали виключно за перепустками. Д.БІЛОГО виштовхали у фойє і побили після того, як під час виступу мера він зажадав, аби САЛЬДО зупинився й дав розпорядження впустити всіх людей, які хочуть почути його звіт.