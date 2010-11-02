Табачник розказав про нові умови вступу до вишів

Міністерство освіти та науки затвердило умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції міністр освіти та науки Дмитро ТАБАЧНИК.

Він зазначив, що умовами встановлено фіксований перелік конкурсних предметів за всіма рівнями підготовки. Зокрема, при вступі на навчання за рівнем молодшого спеціаліста на основі базової загальної середньої освіти встановлено два конкурсні предмети, з яких вступники складатимуть вступні екзамени.

Крім того, при вступі зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти. При цьому перший предмет є обов’язковим, а другий обирається самим вступником.

При вступі на навчання за рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з чотирьох предметів. Зокрема, два предмети є обов’язковими, а третій предмет обирається вступником, крім випадків, коли такий предмет визначений умовами прийому або рішенням приймальної комісії вишу.

Крім того, згідно з правилами надано право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних випробувань з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за вибором громадян України, які у рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Також надано право вступати до українських вишів іноземцям, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з українською мовою навчання.

Крім того, встановлено, що при вступі у виш на основі повної загальної середньої освіти враховується середній бал атестату за двохсотбальною шкалою як це було й у 2010 році.

Крім того, надано право особам брати участь у конкурсі і на денну форму навчання за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів у виші за їх вибором, які здобули повну середню освіту у 2007 році і раніше.