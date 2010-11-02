У Росії відкрили меморіальну дошку архімандриту Шептицькому

У місті Володимир в рамках проведення Всеросійського дня пам’яті жертв політичних репресій відкрили меморіальну дошку архімандриту Української греко-католицької церкви Климентію Казиміру Шептицькому (1869-1951).

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Росії у Посольстві України у Москві, дошку встановлено на Князь-Володимирському кладовищі м. Володимира, де 30 жовтня відбувся мітинг зі вшанування пам’яті жертв політичних репресій.

Від Посольства України в Росії до меморіальної дошки архімандриту К.Шептицькому поклали кошик з квітами.

Заходи у м. Володимирі проходили за участі керівництва адміністрації Володимирської області, представників посольств Естонії, Литви, Польщі та України в Російській Федерації, громадських та релігійних організацій Росії, України та інших держав.

*** У 1947 році видатний український церковний та громадський діяч, архімандрит УГКЦ К.Шептицький, брат митрополита УГКЦ Андрея Шептицького, був заарештований НКВС, засуджений до позбавлення волі і утримувався у Володимирській в’язниці, де помер 1 травня 1951 року.

2001 року Папа Римський Іоанн Павло ІІ проголосив архімандрита К.Шептицького блаженним священномучеником.