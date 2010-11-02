Друкарня, де знайшли зайві бюлетені, заявляє, що не має до них стосунку

Компанія «Фоліо Плюс» (м. Харків) заявляє, що не виготовляла виборчих бюлетенів.

Про це йдеться у прес-релізі компанії, переданому УНІАН.

Як повідомляється в документі, на підставі договору з територіальною виборчою комісією бюлетені виготовляло інше ТзОВ, яке орендувало частину устаткування друкарні «Фоліо Плюс».

Нагадаємо, 23 жовтня ц.р. народні депутати Володимир ФІЛЕНКО і Олексій ЛОГВИНЕНКО виявили у харківському видавництві «Фоліо Плюс» друкування неврахованих виборчих бюлетенів. Як заявив після дослідчої перевірки правоохоронцями видавництва «Фоліо Плюс» В.ФІЛЕНКО, на складах було виявлено 12 тисяч 700 бюлетенів.

Як наголошує компанія «Фоліо Плюс», «контроль виробництва здійснювала територіальна виборча комісія і співробітники правоохоронних органів. На першу вимогу «Фоліо Плюс» забезпечило народним депутатам доступ в усі приміщення, а співробітників правоохоронних органів - усіма документами, які вони вимагали, і поясненнями. На підприємстві не відбувалося вилучення або арешту продукції. Співробітники прокуратури не виявили порушень з боку співробітників компанії «Фоліо Плюс» і не визнали бюлетені, що знаходяться на території компанії, фальшивими».

У прес-релізі підкреслюється, що колектив «Фоліо Плюс», як і всі громадяни України, «зацікавлений в прозорості виборів, з розумінням і підтримкою ставиться до зусиль з недопущення фальсифікацій. Проте ми упевнені, що дії в цьому напрямі не повинні перетворюватися на шельмування, поширення домислів і просто брехні, які завдають шкоди іміджу компанії». «Фоліо Плюс» має намір у суді відстоювати чистоту своєї репутації.

«Фоліо Плюс» повідомляє партнерів, що підприємство працювало і працює в звичному режимі, виконуючи свої зобов`язання так само, як і всі 15 років свого існування», - йдеться у прес-релізі.